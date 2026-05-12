Buenos Días Perú

12/05/2026

La Molina: allanan casa del alcalde de La Victoria y detienen a varios de sus funcionarios

Según se conoció, el operativo busca detener a presuntos integrantes de una organización criminal que cobraría cupos a ambulantes del emporio comercial de Gamarra.



Esta madrugada, representantes de la Fiscalía y de la Policía Nacional allanaron la casa del alcalde de La Victoria, Rubén Cano. También detuvieron a varios de los funcionarios de la comuna.

La intervención se realizó en el marco de una investigación por presuntos delitos de extorsión y cobro de cupos a ambulantes del emporio comercial de Gamarra.

AMENAZAS A COMERCIANTES

La organización criminal denominada ‘Los Pulpos de La Victoria’, realizaba estos cobros logrando a obtener millonarias ganancias ilícitas mediante amenazas a comerciantes.

El Poder Judicial dispuso la detención preliminar por 15 días de los presuntos integrantes de esta red delictiva. El alcalde Cano no figura entre las personas con orden de captura.


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