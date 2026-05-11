VES: choque entre minivan y ómnibus deja 2 muertos y 12 heridos en la Panamericana Sur

Según primeras informaciones, el accidente se registró alrededor de las 05:30 de la mañana, en el kilómetro 16.5 de la Panamericana Sur, a la altura del puente Capilla, en Villa El Salvador (VES).

La minivan se empotró contra la parte trasera del ómnibus por causas que se investigan; el accidente dejó dos muertos y 12 heridos, varios de ellos se encuentran en estado grave.

CONGESTIÓN VEHICULAR

La minivan informal tenía más de 15 mil soles en papeletas, algunas de ellas por infracciones graves y muy graves. La tragedia ocasionó una gran congestión vehicular.

Uno de los fallecidos viajaba como copiloto; se está a la espera del representante de la Fiscalía que autorice el levantamiento de los cadáveres y sean trasladados a la morgue.