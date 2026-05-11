Incendio destruye dos minivans en una cochera del Callao: se trataría de un caso de extorsión

Esta madrugada, dos minivans de una empresa dedicada al tendido de fibra óptica quedaron destruidos tras incendiarse dentro de una cochera ubicada en la cuadra 15 de la avenida La Paz, en el distrito de La Perla, Callao.

Las llamas avanzaron rápidamente y consumieron ambas unidades en cuestión de minutos. La emergencia obligó a movilizar al menos a cuatro unidades de los bomberos. Vecinos temían que el fuego alcanzara sus viviendas.

CUPOS EXTORSIVOS

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector serán esenciales para esclarecer cómo se inició el fuego y determinar si hubo participación de terceros en el siniestro, que fue controlado tras una hora por los hombres de rojo.

Las autoridades manejan dos hipótesis. La primera apunta a un posible ataque relacionado con el cobro de cupos extorsivos a los dueños de las unidades. La segunda versión señala que el incendio pudo originarse por un cortocircuito.