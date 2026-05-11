Chofer de combi fue atacado a balazos en el Callao: esperaba pasajeros en un paradero

Según primeras informaciones, el conductor de una combi, Wialman Gutiérrez, fue atacado anoche a balazos en la avenida Néstor Gambetta, cerca del cruce con la avenida Víctor Andrés Belaunde, en el Callao.

La unidad se encontraba estacionada en un paradero a la espera de pasajeros, cuando de pronto aparecieron dos sujetos a bordo de un mototaxi. Uno de ellos disparó varias veces contra el conductor.

CUPOS EXTORSIVOS

El chofer gravemente herido fue trasladado por la cobradora al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado en estado crítico. Los médicos lo intervinieron quirúrgicamente.

El ataque estaría vinculado al cobro de cupos extorsivos, ya que hace unas semanas otra unidad de esta empresa, que cubre la ruta Pachacútec-Ventanilla, sufrió un atentado similar.