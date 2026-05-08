Santa Clara: bajan féretro de carroza y lo llevan cargando hasta el velatorio por tráfico infernal

Una congestión vehicular nunca antes registrada ocurrió anoche en la Carretera Central; las unidades estuvieron detenidas por más de ocho horas ante la desesperación de los pasajeros y conductores.

Esta situación obligó a una familia a trasladar a pie el féretro de su ser querido; tenían que llegar al velatorio en Santa Clara, por ello, y al ver que no estaban muy lejos de su destino, decidieron caminar.

ACCIDENTE EN CHOSICA

El congestionamiento se inició a las 5 de la tarde, al parecer por un accidente en la zona de Chosica. Los choferes señalaron que, pese a esta emergencia, ningún policía llegaba para agilizar el tránsito.

Con el paso de las horas y al observar que todo seguía igual, pasajeros de distintos buses optaron por bajarse y seguir su camino a pie, pues no sabían en qué momento se iba a solucionar este problema.