Extorsionan a parqueador de autos: lo atacan a fierrazos por no pagar cupo de 400 soles semanales

Varios comerciantes que se ubican cerca de la puerta principal del Hospital Hermilio Valdizán, en el distrito de Ate, denuncian que un sujeto constantemente los agrede y les exige el pago de cupos para dejarlos trabajar.

Un ciudadano chileno, que trabaja como parqueador, denuncia entre lágrimas que este sujeto hace dos días lo atacó con un fierro por negarse a pagar los 400 soles semanales que le exigía, lesionándole seriamente sus brazos.

TRABAJA COMO MOTOTAXISTA

A esta denuncia se unió una vendedora de desayunos, quien indica que ha sido amenazada de muerte por el mismo sujeto, identificado como Carlos Aguilar. Dicen que lo denunciaron en la comisaría, pero sigue libre.

El hombre tiene amenazados a todos los comerciantes de los alrededores del referido nosocomio; se moviliza en un mototaxi para aparentar ser un simple trabajador de la zona, pero en realidad es un violento extorsionador.