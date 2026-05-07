El Agustino: joven atrapa en el aire y le salva la vida a perrita que cayó de un tercer piso

Lo consideran un héroe. Eder Morán es felicitado por los vecinos de su barrio de El Agustino por su valentía al evitar que 'Pelusa', una perrita, terminara herida tras caer desde el tercer piso de una casa.

El hecho sucedió cuando la mascota quedó atrapada en la parte alta de la casa. Un vecino alertó a Eder sobre la situación. Tras ello, Morán salió de su vivienda al escuchar los gritos de los residentes.

COHETE HABÍA EXPLOTADO

Según testigos, un cohete había explotado, lo cual ocasionó que 'Pelusa' se asustara, perdiera la estabilidad y cayera. Eder inmediatamente corrió para alcanzar a la perrita y evitar que tocara suelo.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el joven atrapó a la mascota en el aire, lo que amortiguó el impacto de la caída. En minutos el video se viralizó y Morán se convirtió en un héroe.