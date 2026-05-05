Miraflores: banda utilizaba inhibidor de alarmas para robar autos sin violencia

La captura en flagrancia de un delincuente permitió desarticular una red criminal que utilizaba inhibidores de señal para robar en autos, cuyos propietarios dejaban estacionados en las calles de Miraflores.

Al ser intervenido, Ricardo Guanilo tenía en su poder un bloqueador que evitaba que la señal del llavero, que enviaba el propietario, active la alarma del vehículo, lo que permitía a los criminales actuar sin problemas.

DESVALIJABA AUTO

Las cámaras de seguridad permitieron la detención del sujeto cuando desvalijaba un auto; es investigado para identificar a sus cómplices, que también actuarían bajo la misma modalidad en otros sectores del distrito.

Se conoció que el detenido Guanilo Gómez tiene un amplio prontuario por delitos graves, como robo agravado. Finalmente, la Policía Nacional recomendó a los ciudadanos no dejar cosas de valor dentro de su automóvil.