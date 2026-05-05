Vecinos alarmados: puente en mal estado pone en riesgo a peatones del Callao

Según indican los vecinos, pese a que el puente Morales Duárez del Callao es transitado a toda hora por cientos de personas, parte de sus barandas metálicas han sido retiradas.

En su lugar pusieron, temporalmente, unos palos amarrados cubiertos por unas mallas de plástico; indican que esta situación lleva semanas, lo que es un peligro para los peatones.

ALUMBRADO PÚBLICO

Los moradores señalan que cuando retiraron las barandas, los trabajadores indicaron que las iban a reparar, pues estaban desgastadas, y que en unas semanas las volvían a colocar.

Pero hasta el momento todo sigue igual; revelan que en las noches no hay alumbrado público en esa zona, lo que puede ser fatal para los transeúntes, exigen una solución.