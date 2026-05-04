Denuncian bullying en colegio de Salamanca: escolar rompe botella en cabeza de su compañera

Silvana Cornejo denunció que su hija fue atacada a la salida de su colegio en Salamanca. Dos compañeras de clase la agredieron físicamente; inclusive una de ellas le rompió la cabeza con una botella.

La preocupada madre de familia señaló que su hija es víctima de bullying y ciberbullying, por parte de estas dos compañeras, pero que esta vez pasaron a los golpes sin importar la presencia de adultos.

PADRE DE AGRESORA

La mujer dijo que ella estuvo presente cuando su hija fue agredida. Señaló que las compañeras comenzaron a insultarla varias veces y a retarla hasta que se desató la pelea. Las dos contra su hija.

Relata que en ese momento llegó el padre de una de las agresoras, quien incentivaba la pelea; fue él quien le entregó la botella a la menor que terminó impactando contra la cabeza de su hija.