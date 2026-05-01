VMT: hombre quema su mototaxi para evitar que se la lleven al depósito

Luego de ser intervenidos, la tarde de ayer, por dejar desmonte en una avenida de Villa María del Triunfo (VMT), una pareja de esposos se enfrentó a los serenos que le reclamaron por su acción.

La pareja insultaba a los serenos que decidieron llevar la mototaxi, con la que trasladaban el desmonte para arrojarlo en la calle, al depósito municipal. Lo que desató la furia de estas personas.

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Ante esta situación, le prendieron fuego a la mototaxi sin importar el peligro, ya que muy cerca estaban dos camionetas de los serenos, que pudieron ser alcanzadas por las llamas.

Se conoció que el violento hombre, que manejaba la unidad, tiene denuncias. Fue el que roció combustible y luego su pareja incendió la mototaxi, que quedó convertida en chatarra.