Mundialito de El Porvenir: cientos de hinchas se reúnen para disfrutar de lo mejor del "futbol callejero"

Desde tempranas horas, decenas de hinchas de varios distritos de la capital llegan hasta la cuadra 6 de la avenida Parinacochas, en La Victoria, para asistir al Mundialito de El Porvenir, torneo de futbol que se disputa cada 1 de mayo, Día del Trabajador.

El evento reúne a aguerridos jugadores que disputan la pelota con mucha energía. Ellos lo dan todo en la pista, señalan que tienen un único propósito y lo recalcan siempre: dejar en alto el nombre de su barrio, lo que a veces hacen hasta con los puños.

VENTA DE COMIDA

Pero el evento también atrae a gran cantidad de comerciantes que ofrecen infinidad de productos, destacando los que venden comida, que son los más solicitados a lo largo del torneo; se puede encontrar platillos típicos de todas las regiones del país.

El primer Mundialito se jugó el 1 de mayo de 1950, lo organizaron miembros de la Asociación Cultural Vecinal y Deportiva, participaron doce equipos, que eran de barrios cercanos, además de grupos de amigos, exalumnos de colegios, etc.