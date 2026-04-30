Feriado largo: Sutran brinda recomendaciones de seguridad para viajes en carretera

Este feriado largo por el Día del Trabajo, viernes 1 de mayo, cientos de limeños viajarán como siempre al interior del país; para evitar inconvenientes en el trayecto por algún problema en las vías, se deben tomar todo tipo de precauciones.

Por ello, Carlos Brusso, vocero de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), dijo que ponen a disposición del público una herramienta gratuita para verificar el estado de las carreteras a nivel nacional.

RED VIAL NACIONAL

Se trata del Mapa Interactivo, que permite a cualquier ciudadano verificar en tiempo real el estado de la Red Vial Nacional. Lo que permitirá a los viajeros tomar las precauciones necesarias y escoger la mejor ruta para llegar al destino escogido.

Para conocer el estado de las carreteras, la Sutran recomienda al público y transportistas recurrir a esta herramienta; para ello deben ingresar al enlace: http://gis.sutran.gob.pe/alerta_sutran/ o en la página web de la entidad (www.gob.pe/sutran).