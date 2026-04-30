Jesús María: vecinos exigen posta médica que les prometieron hace 50 años

Esta mañana, decenas de vecinos de Jesús María protestaron exigiendo que se construya la posta médica del distrito, un proyecto que esperan se haga realidad desde hace 50 años.

Señalan que el actual centro de salud se encuentra muy deteriorado, casi todos los ambientes son de drywall, por lo que exigen a las autoridades ejecutar el proyecto.

CIEN MIL VECINOS

Al respecto, el alcalde Jesús Gálvez señaló que el presupuesto para la ejecución de la obra ya estaba otorgado, pero ahora no figura; parece que lo destinaron a otro sector.

La autoridad edil exige al Ejecutivo que se concrete a la brevedad posible el proyecto que beneficiará a más de 100 mil vecinos, principalmente a infantes y adultos mayores.