Ancón: delincuentes en moto detonan explosivo en vivienda de comerciante

Considerables destrozos dejó la detonación de un explosivo en la vivienda de una comerciante en Ancón, que se dedica a la venta de pollos. Los responsables serían integrantes de la banda “Los Michos del Cono Norte”.

La dueña de la vivienda señaló que venía recibiendo amenazas de los extorsionadores que le exigían responder a sus mensajes, pero ella hizo caso omiso y los delincuentes, al parecer, decidieron atentar contra su propiedad.

VENTA HA BAJADO

Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que dos sujetos llegan hasta el frontis de la casa a bordo de una motocicleta; uno de ellos baja de la unidad, coloca el explosivo, lo activa e inmediatamente se retiran.

La mujer, muy angustiada, no se explica el atentado, señala que no es una comerciante mayorista, que obtiene buenos ingresos, asegura que tiene ganancias que le permiten vivir sin grandes lujos, más ahora que la venta ha bajado.