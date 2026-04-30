Intervienen a cocinero de la droga en el Callao: aprendió a hacer “Tusi” por Tik Tok

Agentes de la Policía Nacional intervinieron en el Callao a un sujeto, tras la denuncia de varios vecinos, que comercializaba drogas en su vivienda ubicada en el jirón Sáenz Peña.

El ingreso de personas de dudosa reputación a la casa llamó la atención; las autoridades detuvieron al sospechoso e incautaron insumos para la fabricación de sustancias ilícitas.

COCAÍNA ROSADA

El sujeto reconoció su actividad ilícita. Se encontró en el lugar envoltorios de “tusi” o cocaína rosada, además de ketamina, pastillas de éxtasis, una balanza gramera, etc.

Asimismo, se detectó un minilaboratorio clandestino donde utilizaba una olla arrocera para la elaboración de la sustancia. Todo fue decomisado para las investigaciones.