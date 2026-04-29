Sujeto incendia camioneta en Los Olivos: unidad había sido adquirida hace solo cuatro meses

Esta madrugada, en el distrito de Los Olvidos, la camioneta del año de un empresario terminó calcinada. Las cámaras de seguridad captaron el ataque.

En las imágenes se aprecia cómo un sujeto roció combustible a la moderna unidad, adquirida hace solo cuatro meses, para luego prenderle fuego y escapar.

DESPERTARON ALARMADOS

El atacante se movilizaba en una motocicleta, aparentemente eléctrica, y en todo momento utilizó un casco para evitar ser identificado.

Los vecinos se despertaron alarmados por lo sucedido. La identidad de la víctima se mantiene en reserva; en las próximas horas brindará su declaración.