Pronabi subasta mansión de Alberto Venero: exsocio de Vladimiro Montesinos

Este 13 de mayo, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) realizará en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), de Miraflores, una subasta de varios bienes incautados.

Serán 32 inmuebles ubicados en distintas regiones del país que serán subastados ese día; las personas interesadas pueden ingresar a la página web del Minjusdh para saber más sobre la licitación.

PRECIO BASE

Una de las mansiones que ese día saldrán a subasta es la de Alberto Venero, condenado por enriquecimiento ilícito. La vivienda del socio de Vladimiro Montesinos tiene un valor superior a los 5 millones de dólares.

La casa ubicada en Las Casuarinas tiene una extensión de 2 800 metros cuadrados, tres pisos, piscina interior, sauna y finos acabados. El Pronabi recalca que los precios base son muy inferiores a los del mercado.