Cercado de Lima: capturan a sujeto acusado de comercializar pornografía infantil

Esta mañana, la Policía Nacional intervino una vivienda del Cercado de Lima, donde se detuvo a un hombre de 26 años, quien cuenta con una orden de detención preliminar por comercialización de pornografía infantil.

No se descarta que este sujeto, identificado como Raid Hassan Cuentas Paz, pertenezca a una organización internacional dedicada a este crimen; trascendió que el hombre también producía este tipo de videos.

ABUNDANTE MATERIAL

El general Erick Ángeles, jefe de la Dirección de Investigación de Cibercrimen de la PNP (Dirincib), señaló que se incautaron dispositivos en cuyo interior se apreció "abundante material" de abuso sexual infantil.

Dijo también que, en 2025, se logró detectar actividad delictiva a través de la cuenta de Google del detenido, recibiendo reportes de que no solo almacenaba, igualmente distribuía y producía el material ilícito.