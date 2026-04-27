San Isidro: chofer pierde el control de su vehículo y choca contra caseta policial

El suceso se registró en el cruce de las avenidas Javier Prado con Petit Thouars, en el distrito de San Isidro. Una camioneta impactó contra una caseta de la policía de tránsito.

El chofer se despistó al tratar de evitar chocar contra una motocicleta, cuya conductora, supuestamente, se habría pasado la luz roja provocando el accidente.

PRIMEROS AUXILIOS

El conductor de la camioneta resultó ileso, pero su vehículo quedó destrozado. Las imágenes de la cámara de seguridad determinarán responsabilidades en este caso.

La mujer que iba al volante de la moto resultó herida y su acompañante salió ileso. Ella fue trasladada a una clínica cercana para recibir los primeros auxilios.