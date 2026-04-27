Pueblo Libre: ATU realiza operativo para garantizar respeto al medio pasaje universitario

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó hoy una campaña para garantizar que los conductores de las unidades de transporte cumplan con el cobro del medio pasaje.

Según el vocero de la ATU, Luis Rivera, los estudiantes tienen que mostrar el carnet físico para hacer uso de este beneficio, que se puede utilizar de lunes a sábado de 05:00 a.m. a las 00 horas.

SANCIÓN 10 5 DE LA UIT

Mientras el pasaje escolar puede ser utilizado en los siguientes horarios. De lunes a viernes, de 06: 30 a.m. a 08: 30 a.m., de 11:30 a.m. a 02:00 p.m. y luego de 05:30 p.m. a 07:30 p.m.

Las empresas que no cumplan serán sancionadas con el 10 % de la UIT. Los estudiantes pueden presentar su denuncia escaneando el QR que se encuentra en los buses; ahí hay un formulario.