Sicarios son cada vez más jóvenes: bandas criminales del Callao captan hasta niños de 12 años

En entrevista con Buenos Días Perú, el General Espinoza alertó sobre la captación de menores de edad que siguen realizando bandas criminales en el Callao, para iniciarlos en el mundo del sicariato y la extorsión.

Según se pudo comprobar, ahora tienen entre sus filas a menores de hasta 12 años, que impunemente disparan contra unidades de transporte público, al saber que no serán procesados por su edad.

INFRACTORES NO CRIMINALES

Pero también está el caso de 'Los Calacos', una organización criminal conformada por menores de edad. Niños de entre 12 y 14 años que han tomado el control de zonas del Primer Puerto y delinquen impunemente.

Nuestra legislación penal, por su edad, los considera infractores no criminales; ellos lo saben, por eso actúan libremente, pues cuando son detenidos están unas horas en las comisarías y luego son liberados.