Teniente General Carlos Chávez: La última vez que adquirimos aviones fue en el gobierno de Belaúnde

En amplia entrevista con Buenos Días Perú, el Teniente General de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Carlos Enrique Chávez Cateriano, explicó la capacidad de los aviones F-16 que el Poder Ejecutivo compra a Estados Unidos, y la importancia de modernizar nuestra flota.

Señaló que estas naves son las más modernas de su tipo y también las tienen países de la región como Venezuela, Chile y Argentina. Dijo también que nuestro país no compra aviones desde hace más de 40 años, desde el gobierno del expresidente Fernando Belaúnde.

ESTUDIARON PROPUESTAS

Destacó que, pese a su antigüedad, las naves con las que cuenta la FAP siguen en servicio, cuidando la integridad de nuestro territorio, lo que demuestra que cuando una compra de aviones se realiza cumpliendo todos los protocolos, su tiempo de utilidad está asegurado, como ocurre en este caso.

Indicó que el proceso para esta adquisición de aviones se inició en el año 2012, que estudiaron todas las propuestas que había y se decidieron por la estadounidense, la cual fue sustentada ante representantes del Ejecutivo, Congreso y Contraloría; todo está en orden.