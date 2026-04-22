EXCLUSIVO: habla mujer que sobrevivió a ataque de sicario en condominio de Jesús María

Venciendo sus temores, la señora Jasith Sangama conversó en exclusiva con Buenos Días Perú y nuevamente responsabilizó a su expareja y padre de sus hijos, José Samasi, de contratar a un sicario para que la mate.

Señaló que desde hace meses vive escondida por temor a ser asesinada, se ha salvado de dos atentado, uno en la avenida Cuba, en Santa Beatriz, y el otro en la entrada del condominio donde vivía, en Jesús María.

CASTIGO AL RESPONSABLE

Entre lágrimas, señala que tal vez haya una tercera y esta vez acaben con ella, le preocupa sus hijos, no puede estar con ellos, tiene que estar de un lado al otro para evitar que la ubiquen y la ataquen, quiere que todo esto termine.

Pide a las autoridades que interroguen al sicario que la atacó en la entrada del condominio, él puede revelar quién lo contrató para atacarla, quién le iba pagar por asesinarla. Ella quiere una vida tranquila, que se castigue al responsable.