Fiscalía de la Nación solicitó la detención preliminar de Piero Corvetto salinas

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que se oficializó el pedido de detención preliminar contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por presuntas irregularidades durante las elecciones pasadas.

Señaló que el pedido se presentó anoche, ahora esperan que el juez de turno anuncie la fecha de la audiencia para evaluar la solicitud contra Corvetto Salinas. “Eso queda a la decisión del juez, que debe resolver a la brevedad posible”, dijo.

ELECCIONES COMPLEMENTARIAS

Como se sabe, el exjefe de la ONPE renunció en la víspera después de los cuestionamientos contra el ente electoral, por los problemas logísticos que retrasaron el inició de las Elecciones Generales 2026, principalmente en Lima Metropolitana.

A esos problemas se sumó el hallazgo de cuatro cajas de la ONPE en una calle de Surquillo, lo que hizo que diversos sectores solicitaran elecciones complementarias, para que los ciudadanos que no pudieron votar el 12 de abril, esta vez sí lo hagan.