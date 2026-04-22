Callao: denuncian que escolares son asaltados y golpeados a la salida del colegio

Padres de los escolares de la institución educativa Julio Ramón Ribeyro del Callao, denuncian que sus hijos son constantemente asaltados y agredidos a la hora de salida.

Son alrededor de 10 muchachos los que esperan a los estudiantes en la esquina del colegio para robarles, uno de los agresores lleva un machete con el que amedranta a los menores.

JUNTO A UNA COMISARÍA

Lo indígnate de esta situación, es que el centro educativo está junto a una comisaría, pero los delincuentes actúan si el más mínimo temor, inclusive tienen denuncias en la sede policial.

Una de sus últimas víctimas es un menor a quien lo golpearon y el robaron sus zapatillas, al muchacho le rompieron la cabeza y le provocaron lesiones de distinta consideración.