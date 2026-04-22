Huarochirí: vecinos bloquean avenida en protesta por accidente que dejó un muerto y 10 heridos

Esta mañana, vecinos de Huarochirí decidieron bloquear la avenida principal de la localidad, en protesta por los constantes accidentes de tránsito que se registran en la zona, según indican, por la falta de rompemuelles y semáforos.

Justamente ayer, al mediodía, una combi a la que se le vaciaron los frenos, causó la muerte de una adulta mayor y dejó alrededor de 10 heridos de distinta consideración, además de considerables daños materiales ya que arrasó con todo a su paso.

EXCESIVA VELOCIDAD

Los moradores indican que en el sector hay pendientes muy pronunciadas y algunas unidades circulan a excesiva velocidad, lo que muchas veces termina en mortales accidentes, por lo que también exigen la colocación de señalizaciones.

Por eso, hoy bloquearon la vía con piedras, maderas y llantas, señalan que sus reclamos deben se escuchados y que haya una solución inmediata para evitar que más personas, (hombres, mujer y niños) resulten afectados.