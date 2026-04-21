Un muerto y 20 heridos deja despiste de combi en Jicamarca: vehículo habría perdido los frenos

Esta mañana se registró un accidente en el sector de Jicamarca, distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Una combi presuntamente se quedó sin frenos y arrasó con todo a su paso.

El vehículo impactó primero contra una moto y atropelló a una mujer que murió en el lugar; hay 20 heridos. Según testigos, varias personas saltaron de la combi mientras descendía sin control.

MENORES DE EDAD

Entre los afectados habría al menos dos menores de edad, quienes resultaron heridos de consideración. Uno de ellos habría salido expulsado de la unidad. Fueron internados en un nosocomio cercano.

Vecinos señalan que las pendientes son muy pronunciadas en ese sector; por ello, los accidentes de tránsito, con saldos trágicos, son comunes.