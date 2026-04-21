Rímac: sicario dispara contra joven y luego detona explosivo en una vivienda

Un sujeto asesinó a balazos a un joven y luego lanzó un explosivo contra una vivienda; los hechos se registraron en el sector de Flor de Amancaes, en el distrito del Rímac.

Las cámaras de seguridad captaron el crimen, el hombre disparó repetidas veces contra su víctima, que trató de escapar, pero cae al suelo debido a sus graves heridas.

FALLECIÓ EN EL TRAYECTO

Tras el asesinato, el sujeto lanzó un explosivo contra una vivienda; se desconocen los motivos del ataque, los propietarios de la casa evitaron declarar sobre el tema.

Vecinos auxiliaron al muchacho, cuya identidad se mantiene en reserva; lo trasladaron inmediatamente al hospital Cayetano Heredia, pero falleció en el trayecto.