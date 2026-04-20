Julio Rodríguez sobre Piero Corvetto: Existe sospecha inicial respecto al contrato con la empresa Galaga

En entrevista con Buenos Días Perú, el abogado Julio Rodríguez señaló que el anuncio del señor Piero Corvetto de que podría entregar su pasaporte y permitir el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en verdad no tendría mayor importancia, ya que no es investigado, sino testigo, en el caso de los incidentes durante los comicios.

Dijo también que, en el referido caso, no solo habría irregularidades, sino "sospecha inicial" para iniciar una investigación sobre el convenio firmado por la ONPE con la cuestionada empresa de transportes Galaga; la indagación buscaría esclarecer cómo se contrató, cómo se ejecutó el contrato, etc.

SISTEMA ELECTORAL

Por otro lado, indicó que la Junta Nacional de Justicia ya investiga el desempeño del señor Corvetto Salinas al frente de la ONPE y, tras estudiar el caso, podría separarlo; además, indaga sobre su ratificación, si esta tuvo alguna falta, haría que fuera destituido inmediatamente, asumiendo el que le sigue en el organigrama.

Finalmente, comentó que esta situación debe llevarnos a evaluar una reforma de las entidades del sistema electoral; se debería supervisar que ejecuten las recomendaciones que reciben, como es el caso de la Contraloría que alertó a la ONPE sobre el lento traslado del material electoral que realizaba la empresa Galaga, pero no hizo nada.