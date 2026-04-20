Rímac: extorsionadores disparan y dejan carta extorsiva en casa equivocada

Durante la madrugada, dos sujetos dispararon hasta ocho veces contra la puerta de una vivienda ubicada en el distrito del Rímac; luego dejaron una carta extorsiva, los propietarios del inmueble prefirieron guardar silencio al respecto.

Según se conoció, los atacantes se identificaron como miembros de la banda Los Injertos del Rímac. Los vecinos se mostraron muy preocupados por el suceso, señalaron que era la primera vez que ocurría un hecho de violencia en la zona.

COMISARÍA Y COLEGIOS

El ataque se produjo cerca de una comisaría y frente a dos colegios, uno de primaria y el otro de secundaria. Los padres de familia revelaron que días antes observaron a dos jóvenes, desconocidos, corriendo varias veces la zona en una moto.

Trascendió que los criminales se habrían equivocado de objetivo, que esa no era la casa que debían atacar. Los residentes, que prefirieron no declarar ante cámaras, exigieron más seguridad en la zona; la Policía Nacional ya investiga el caso.