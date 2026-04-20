Santa Anita: extorsionadores exigen 500 soles de inscripción y 20 soles diarios a empresa de transporte

Conductores de la línea de transporte que cubre la ruta Óvalo Santa Anita-El Agustino, conocida como la 505, nuevamente están siendo amenazados por los extorsionadores, que elevaron el cupo que les exigen pagar para no ser víctimas de ataques.

Ahora los extorsionadores, que se identifican como el Clan del Norte, les piden 500 soles de inscripción y 20 soles diarios por cada unidad, cantidad que no están dispuestos a pagar, ya que no está a su alcance; ahora trabajarían solo para pagar cupos.

TODOS IDENTIFICADOS

El temor invade a los conductores, ya que anteriormente los criminales quemaron hasta seis unidades y dispararon contra los choferes; en uno de esos ataques, una pasajera murió. Estarían pensando trabajar en otra cosa.

En las amenazas que envían los extorsionadores por WhatsApp, muestran armas de fuego y señalan que tienen los nombres y números de celulares de los choferes, que los tienen identificados, por lo que les recomiendan pagar.