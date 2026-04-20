Miraflores: agentes policiales resguardan vivienda de Piero Corvetto

Continúa la vigilancia policial en los alrededores de la vivienda de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE, en Miraflores.

Esta mañana, se pudo observar un patrullero con dos agentes a bordo rondando la vivienda del funcionario, que en unos minutos iría a su centro de labores.

PRESUNTAS IRREGULARIDADES

La presencia policial permanente en la casa de Corvetto Salinas se estableció tras las denuncias de presuntas irregularidades registradas luego de las elecciones del 12 de abril.

Como se sabe, el funcionario del ente electoral siempre ha contado con seguridad del Estado, que lo acompaña las 24 horas del día, ahora, se sumó un patrullero.