Elecciones 2026: más taxistas reportan que trasladaron material electoral en sus vehículos

Poco a poco se van conociendo más irregularidades que se cometieron antes, durante y después de las elecciones generales realizadas el pasado domingo 12 de abril.

Taxistas comenzaron a informar a Buenos Días Perú, mediante fotos y mensajes, que el día de los comicios trasladaron material electoral a distintos colegios de la capital.

SIN SEGURIDAD

Documentos y equipos de cómputo fueron trasladados sin las mínimas medidas de seguridad y control por los trabajadores de la ONPE en vehículos no autorizados.

Los choferes señalan que esta situación debe ser explicada inmediatamente, ya que el ente electoral contaba con presupuesto y tiempo para organizar unas elecciones sin cuestionamientos.