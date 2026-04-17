Dirincri: cédulas abandonadas en una calle de Surquillo están en custodia de la policía

El teniente general de la Policía, Manuel Lozada, informó que, tras conocerse que cuatro cajas con cédulas de votación, que fueron abandonadas en una calle de Surquillo, las llevaron a un canal de televisión, se acercaron a dicho medio para recogerlas.

Señaló también que inmediatamente se abrió una investigación para conocer detalles de lo sucedido. Reveló que no tenían conocimiento sobre el tema, pero que tal vez representantes de otras oficinas de la Policía Nacional habrían sido informados.

EQUIPO POLICIAL

Indicó que una de las primeras acciones que tomaron fue enviar un equipo policial a la Institución Educativa 6082 “Los Próceres”, del distrito de Santiago de Surco, donde supuestamente fueron usados dichos documentos durante los cómicos.

Asimismo, otro grupo se dirige a la calle donde fue abandonado el material electoral, en el distrito de Surquillo. En el lugar entrevistarán a los vecinos y se solicitarán las cámaras de seguridad de comercios y casas para conocer más detalles del caso.