Abogado de Galaga: ONPE no entregó el material completo, eso demoró la salida de los camiones

En entrevista con Buenos Días Perú, el abogado de la empresa Galaga, Cristian Castillo, responsabilizó de la demora del traslado del material electoral al personal de la ONPE, ya que no lo tenían listo, por ejemplo, los equipos de cómputo.

Explicó que se dispuso dos camiones por colegio para trasladar todo el material electoral. El primero movilizaba actas, hojas, lapiceros, ánforas y otros artículos, mientras que el segundo llevaba los equipos informáticos, que no estaban preparados.

EMPAQUETANDO

Señaló que ese fue el problema, lo que demoró el traslado; los camiones estaban esperando para cargar y dirigirse a su destino; la responsabilidad es únicamente de ellos, del personal del ente electoral, pues la empresa cumplió con lo exigido.

Indicó que cuando se le preguntó al personal de la ONPE sobre la demora, solo se limitaban a decir que “ya llegan los equipos”, que “los están empaquetando”, ya “los están trayendo”, etc., por lo que solo les quedaba esperar.