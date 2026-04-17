Miraflores: expectativa por posible allanamiento a casa de Piero Corvetto

Desde muy temprano, trascendió la versión que iba ser allanada la casa del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en el marco de las investigaciones iniciadas tras los incidentes registrados en los comicios del domingo último.

Alrededor de las 07:00 de esta mañana, Corvetto Salinas salió de su vivienda para dirigirse a la sede del ente electoral. Pese a la insistencia de la prensa, el funcionario evitó brindar declaraciones y subió a su camioneta.

Por otro lado, la ONPE emitió un comunicado sobre las cuatro cajas con cédulas de votación encontradas en una calle de Surquillo, aclaran que ya estaban contabilizadas en actas y que se inició una investigación al respecto.

INVESTIGACIÓN

El jefe de la ONPE deberá declarar este viernes, a las 03:00 p.m., ante la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía, por las demoras en la entrega del material electoral en la jornada del último domingo.

La citación forma parte de la indagación que inició el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa contra los que resulten responsables del presunto delito de colusión en agravio del Estado, informa RPP.