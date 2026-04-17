Surquillo: policías ingresan a medio de comunicación para recoger actas abandonadas

Vecinos de Surquillo encontraron 4 cajas con cédulas de votación que correspondían a 4 mesas de sufragio, que fueron ubicadas por las autoridades de la ONPE en la Institución Educativa 6082 “Los Próceres”, del distrito de Santiago de Surco.

Los residentes entregaron las cajas a un canal de televisión, hasta donde llegaron policías de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) y un representante de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) para recogerlas.

CADENA DE CUSTODIA

Según se conoció, el traslado de las cédulas de votación, ya contabilizadas, tiene una cadena de custodia. El material es movilizado en presencia de un agente policial, un coordinador de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Trascendió que en este caso, durante el traslado, se olvidaron de 4 cajas en el taxi que fue contratado para movilizar todo el material. Posteriormente, estas cajas aparecieron en la calle, junto a un tacho de basura, donde las encontraron los vecinos.