SJM: atropella a anciana, la lleva supuestamente al hospital pero la abandona cuadras más allá

Un suceso indígnate se registró en San Juan de Miraflores (SJM), una adulta mayor fue atropella por un vehículo cuando cruzaba la avenida Pista Nueva, el conductor bajó de su auto para auxiliar a la anciana.

Luego de unos minutos la subió a su unidad, todos pensaron que la iba a llevar a un hospital, pero cuadras más allá la obligó a que baje de su vehículo y se marchó abandonando a su suerte a la señora Francisca.

ATENCIÓN MÉDICA

Hasta el momento, el conductor responsable no ha sido identificado. La familia exige que se investigue el caso. La salud de la anciana evoluciona favorablemente, aunque presenta lesiones por el atropello que necesitan terapia.

Milagros, nieta de la víctima, hace esfuerzos para encontrar justicia, gracias sus gestiones se pudo conseguir algunas imágenes de cámaras de seguridad de locales cercanos, espera que ayuden a identificar al responsable.