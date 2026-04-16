Podría llegar a la segunda vuelta electoral: ¿conoce a Roberto Sánchez?, esto dicen los chalacos

Voto a voto, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú se disputa el pase a la segunda vuelta de las elecciones generales con Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Buenos Días Perú llegó hasta el Mercado Central de Callao para saber si los vecinos conocen al postulante izquierdista.

En la breve encuesta, algunos ciudadanos señalaban que no conocen a Sánchez Palomino y otros lo confundían con el expresidente Pedro Castillo Terrones, preso por el intento de golpe de Estado, por el sombrero que luce en todas sus apariciones públicas.

NUEVAS ELECCIONES

Por otro lado, algunas personas señalaron que se debe convocar a nuevas elecciones, pues hay dudas sobre el resultado de los comicios del 12 de abril; afirman que se registraron irregularidades, la principal, que se tuvo que sufragar dos días, algo ilógico.

Durante la transmisión hubo una emergencia en el centro de abastos, un joven tuvo convulsiones; el llamado de nuestro reportero para que le brinden los primeros auxilios tuvo eco, llegó una ambulancia y trasladó al muchacho a un nosocomio cercano.