¿Peligra la economía? candidato Roberto Sánchez ratifica que retirará a Julio Velarde del BCR

El candidato a la presidencia por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, volvió a confirmar que si llega al Gobierno, retirará del Banco Central de Reserva (BCR) a su director, Julio Velarde, afirmación que preocupa a distintos sectores económicos del país.

Señalan que dicho funcionario viene desarrollando una buena labor en el ente emisor, lo que ha permitido que el país tenga una economía estable, que el dólar no suba y que nuestras reservas aumenten, pese a la coyuntura nacional e internacional.

ELECCIONES GENERALES

Al respecto, el economista Jorge González Izquierdo destacó la labor que desarrolla Julio Velarde en el BCR. Resaltó que hace unos días evitara que el dólar se disparara, esta vez, por los resultados de las elecciones generales del último domingo, 12 de abril.

Sobre las propuestas del candidato Sánchez Palomino, entre ellas, la de revisar los contratos mineros, el especialista indicó que solo generan incertidumbre entre los inversionistas, pues no saben lo que puede venir en el futuro en materia económica.