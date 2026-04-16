Buenos Días Perú

16/04/2026

SJM: extorsionadores disparan nuevamente contra chofer de “Los Rojitos”

Según sus familiares, la víctima era obrero de construcción civil, pero al quedarse sin trabajo decidió ser conductor de combi. El hombre está internado en el hospital María Auxiliadora.



Esta madrugada, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), otra vez una combi de la empresa de transportes conocida como “Los Rojitos” fue atacada a balazos.

El chofer de la unidad, identificado como Jhon H. H de 50 años, resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital María Auxiliadora, donde luchan por salvarle la vida.

CONSTRUCCIÓN CIVIL

Según indican testigos, la víctima fue seguida por varios minutos, pero en la cuadra 7 de la transitada avenida San Juan, sin mediar palabra, los criminales le dispararon 4 veces.

Sus familiares indicaron que la víctima era obrero de construcción civil, pero al quedarse sin trabajo decidió ser chofer de la combi.  El ataque sería por cobro de cupos.

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