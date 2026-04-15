Constitucionalista Luis Roel: Solo la presión pública podría sacar a Piero Corvetto de la ONPE

En amplia entrevista con Buenos Días Perú, el constitucionalista Luis Roel Alva señaló que legalmente es difícil sacar del cargo al actual jefe de la ONPE, Piero Corvetto; solo podría hacer que renuncie la presión pública.

Dijo también que su permanencia en el cargo resta legalidad a las elecciones que organice la entidad, en este caso la segunda vuelta, tras conocerse situaciones cuestionables como la contratación de la empresa Galaga.

Señala que seguir contratando a una empresa que ya demostró una presunta ineficiencia, como lo indicó la Contraloría General de la República un mes antes de las elecciones generales, realmente deja muchas preguntas.

DENUNCIAS E INEVSTIGACIÓN

Tras los incidentes durante las elecciones del domingo, Corvetto Salinas fue denunciado por el candidato Rafael López Aliaga por omisión de funciones, y por el Jurado Nacional de Elecciones por atentar contra el derecho al voto.

Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) lo investiga para determinar responsabilidades administrativas por el caos generado en distintos locales de votación al no instalarse las mesas de sufragio por falta de material electoral.