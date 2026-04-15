Chorrillos: pescadores alertan cambios en su producción por oleajes

Los oleajes anómalos que se registran en nuestro litoral afectarían a los pescadores, quienes verían reducida su producción debido a este fenómeno natural.

Pescadores de Chorrillos señalan que ha disminuido la producción en un 40%. Esta reducción haría que se eleven los precios, afectando a las amas de casa.

NO INGRESEN AL MAR

Asimismo, las autoridades señalan que estas condiciones representan un gran riesgo para los pescadores, por lo que recomiendan que no ingresen al mar.

El aviso también es para los bañistas y deportistas; pese a que en algunas playas habrá salvavidas, lo mejor es que no ingresen al mar hasta nuevo aviso.