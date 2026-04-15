Resultados de ONPE: según conteo oficial candidato Roberto Sánchez pasa a segundo lugar

ACTUALIZACIÓN

Esta mañana, con el 89.77 % de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el representante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, terminó desplazando a Rafael López Aliaga.

NOTA ANTERIOR

El conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa presentando variaciones, configurando un panorama cambiante en la contienda electoral. Con el 87 % de actas procesadas, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se ubican en el primer y segundo lugar, respectivamente, seguido por Roberto Sánchez.

El candidato de Juntos por el Perú alcanza el 11.818 %, superando a Jorge Nieto, quien registra 11.194 %. Este último, en las horas previas, se perfilaba como uno de los principales contendores por el segundo lugar que otorga el pase a la segunda vuelta.

PASE A SEGUNDA VUELTA

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguraría su pase a la segunda vuelta con una ventaja significativa del 16.888 % sobre el resto de candidatos. En segundo lugar se ubica Rafael López Aliaga, con un 12.030 %.

Por su parte, la disputa por el tercer lugar ha sido cambiante en las últimas horas. Inicialmente, Jorge Nieto se perfilaba como el principal contendiente para desplazar a López Aliaga; sin embargo, en las más recientes actualizaciones, Roberto Sánchez ha mostrado un crecimiento considerable.

INCREMENTO DE VOTOS DE ROBERTO SÁNCHEZ

Desde el inicio del conteo de la ONPE la noche del 12 de abril, Roberto Sánchez se ubicaba entre la séptima y sexta posición, por detrás de López Chau, Ricardo Belmont y Carlos Álvarez.

Sin embargo, este panorama cambió a partir del martes 14 de abril, cuando el candidato comenzó a escalar posiciones hasta meterse en la disputa por un lugar en la segunda vuelta electoral.