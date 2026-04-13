Elecciones 2026: Contraloría ya había advertido a ONPE sobre empresa Galaga

Guzmán Vera, vocero de la Contraloría General de la República, señaló que la entidad informó hace un mes a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de las presuntas irregularidades en el traslado del material electoral por parte de la empresa Galaga.

Manifestó que detectaron que el proceso de distribución era lento, que no había vehículos sufrientes para el traslado, etc. lo que quedó corroborado ayer, varias mesas de sufragio no se instalaron por falta de material, generando un caos en los locales de votación.

ACUERDOS Y CONTRATOS

Indicó también que las actividades de control respecto al servicio de la referida empresa se hicieron junto con el personal de la ONPE, con quienes comprobaron que había dificultades en el traslado, por lo que sorprende que el contrato haya seguido vigente.

El funcionario dijo también que continuarán con las investigaciones para determinar responsabilidades ante esta situación, por lo que solicitarán la documentación respectiva sobre los acuerdos y contratos suscritos por la ONPE con la cuestionada empresa.