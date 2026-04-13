Elecciones 2026: miembros de mesa se amanecen contando votos en la Universidad San Marcos

Recién esta mañana, algunos miembros de mesa y personal de la ONPE comenzaron a retirarse del campus de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM), tras las elecciones realizadas ayer, 12 de abril.

En todo momento, personal del ente electoral evitó declarar respecto a los motivos de la demora; se conoció que al interior todavía quedaban integrantes de las mesas de sufragio terminando de contar votos.

ESTUDIANTES QUERÍAN INGRESAR

Mientras tanto, estudiantes, docentes y personal administrativo de la UNMSM pugnaba por ingresar, pero no era posible, pues representantes de la ONPE recién comenzaban a retirar todo el material usado en los comicios.

Según algunos alumnos, les habían comunicado que las clases se desarrollarían con normalidad el lunes, 13 de abril, pero se dan con la sorpresa de que no los dejan ingresar, pues todavía se encuentra personal de la ONPE.