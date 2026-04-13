Elecciones 2026: ciudadanos comenzaron a sufragar en colegios de SJM y Lurín

ACTUALIZACIÓN

Tras varias horas de espera, comenzaron a ingresar las personas al colegio Señor de los Milagros de Lurín para sufragar, señalaron que las autoridades había dicho que la entrada a votar era a las 07:00 a.m. pero al final abrieron las puertas de la escuela a las 08:00 a.m.

NOTA ANTERIOR

Según indicaron, la mayoría madrugó para cumplir con su deber cívico y luego dirigirse a su centro de labores. Tras varias horas de espera, cientos de personas comenzaron a votar esta mañana en el colegio Alfonso Ugarte de San Juan de Miraflores (SJM).

La mayoría señaló que ayer llegó muy temprano para sufragar, esperaron por varias horas, pero al final no se pudo concretar la votación, pues les indicaron que no había llegado el material electoral y tuvieron que regresar a sus viviendas.

VIRGEN DE CHAPI

Otro colegio de SJM donde también se comenzó a sufragar temprano es Virgen de La Asunción; al ingresar, las personas indicaron que esperan que todo se desarrolle con normalidad y puedan emitir su voto rápidamente.

Una situación totalmente diferente se registra en el colegio Virgen de Chapi de Lurín, donde cientos de personas hacen cola, pero hasta el momento no se inicia la votación; expresaron su incomodidad a las autoridades.