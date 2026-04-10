Elecciones 2026: ¿Cuál será el horario del Metropolitano y corredores el domingo 12 de abril?

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao-ATU, señaló que el día de las elecciones, este domingo 12 de abril, el servicio de transporte público formal operará con normalidad, buscando garantizar el traslado seguro a los ciudadanos a sus locales de votación.

Al respecto, el vocero de la entidad, Pavel Flores, precisó que el día de los comicios todos los servicios estarán disponibles desde tempranas horas y mantendrán sus tarifas habituales, manifestó que no habrá cambios y que trabajaron para evitar inconvenientes.

CORREDORES COMPLEMENTARIOS

El Metropolitano operará desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., incluyendo los servicios regulares A, B y C, así como los expresos 1, que funcionará desde 06:00 a.m. a 09:00 p.m. y el expreso 5, entrará en servicio de 06:00 a.m. hasta las 05:00 p.m.

Sobre los corredores complementarios, el funcionario indicó que mantendrán su horario regular, desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Rutas como el corredor rojo y el corredor azul facilitarán a los ciudadanos acercarse a sus centros de votación.