Irresponsabilidad total: jóvenes manejan scooters eléctricos en plena vía expresa

De manera temeraria, algunos jóvenes circulan en sus scooters eléctricos por la Vía Expresa, pese a estar prohibido; ellos solo están autorizados a transitar por calles y jirones.
Imágenes difundidas en distintas redes sociales, los muestran movilizándose por avenidas y vías rápidas, en medio de autos cuyos choferes conducen a gran velocidad.
MUY IMPRUDENTES
Por otro lado, peatones señalaron que algunos usuarios de scooters no bajan la velocidad cuando transitan por calles angostas o con mucho público, al parecer no temen atropellar a alguien.
Según indica un experto, no se puede fiscalizar a estas personas imprudentes pues el municipio de Lima no provee a la policía de formatos especiales para aplicarles multas o amonestaciones.